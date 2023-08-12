«Лафа закончилась»: сенатор о жалобах Кулебы на призывы к переговорам Сенатор Цеков: Кулеба жалуется на переговоры, так как легкий заработок кончился

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Министр иностранный дел Украины Дмитрий Кулеба предрек своей стране тяжелую осень из-за призывов к переговорам, так как для руководства государства «лафа закончилась», заявил NEWS.ru член Совфеда от Крыма Сергей Цеков. По словам сенатора, киевская элита находится «в плену легких денег».

Он считает, что осень для Украины станет тяжелым испытанием из-за призывов к переговорам, так как он и киевская элита находятся в плену легких денег, получаемых от Запада. А теперь лафа закончилась. Чем дольше идут боевые действия, тем больше они заработают. Тем больше они будут просить у США, ЕС, хотя большую часть средств народ Украины не получит, так как помощь разворуют, — добавил Цеков.

Киев ожидает очень сложный политический сезон, так как на Западе все чаще и громче звучат рассуждения о необходимости дипломатического урегулирования украинского кризиса, заявил Кулеба. По его словам, киевские власти принимают меры, чтобы гасить такие призывы.

Кулеба подчеркнул, что Украине следует готовиться к «тяжелой осени», подразумевая не только ожесточенные боевые действия, но и «много тяжелых международных саммитов», где Киеву придется завоевывать внешнюю поддержку.

Ранее министр допускал компромисс между Москвой и Киевом. По его мнению, диалог будет возможен лишь в том случае, если Россия выведет войска с территорий, которые Киев считает своими. При этом Кулеба исключил возможность личной встречи президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского. Как уточнил чиновник, Киев может «вести дела не напрямую», как это было в случае с зерновой сделкой.