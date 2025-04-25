Курьерам могут существенно ограничить скорость передвижения Депутат Нечаев предложил запретить курьерам ездить быстрее 10 км/ч

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Депутат Госдумы Алексей Нечаев предложил запретить курьерам ездить со скоростью свыше 10 км/ч, пишет 360.ru. Помимо этого, парламентарий призвал ограничить движение на электросамокатах вдоль оживленных улиц и парков.

Если пончики не приедут за 15 минут — трагедии не случится, — отметил Нечаев.

Он подчеркнул, что многие курьеры разгоняются на самокатах до 30 км/ч, нарушая спокойствие пешеходов. В связи с этим он призвал принять меры во избежание печальных последствий.

Депутат Госдумы Сергей Миронов ранее призвал запретить в России езду на электросамокатах по пешеходным зонам. По его словам, чтобы упредить радикальные решения, операторы кикшеринга уже объявили о снижении скорости на прокатном транспорте.

Ранее «Яндекс» сформулировал основные правила регулирования для сервисов по аренде электросамокатов. Одно из них заключается в том, чтобы ограничить максимальное количество СИМ на улицах.