Куренков рассказал о вызовах, стоящих перед МЧС России Куренков назвал техническое обеспечение личного состава основным вызовом МЧС

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Техническое обеспечение личного состава является основным вызовом, стоящим перед МЧС России, заявил кандидат на пост главы ведомства Александр Куренков во время консультаций в Совете Федерации. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, также следует наладить работу в рамках природных и техногенных пожаров.

Мы проводим хорошую работу, что касается подготовки и работы с авиацией МЧС России. А то, что касается тех вызовов, с которыми мы сталкиваемся в рамках природных и техногенных пожаров, постараемся наладить и увеличить эту работу. Но самым главным будет забота о личном составе, — сказал он.

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин выдвинул кандидатуру Александра Куренкова на пост главы МЧС. Совфед в эти дни проводит консультации с верхней палатой парламента. При положительном решении кандидат, предложенный российским лидером, будет одобрен.

Перед этим стало известно, что глава государства предложил также переназначить на пост главы МИД РФ действующего главу ведомства Сергея Лаврова, на должность главы СВР — Сергея Нарышкина, а Александра Бортникова — на пост руководителя ФСБ.

Нарышкин уже выступил на консультациях в Совете Федерации. Там он затронул тему крупномасштабного военного конфликта. По его словам, он возможен, если страны Запада сочтут его выгодным и безопасным для себя. По его словам, некоторые американские и европейские политики всерьез рассматривают такой сценарий.