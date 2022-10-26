Названы кандидаты на должность куратора туротрасли в Минэкономразвития РБК: куратором туристической отрасли в Минэкономразвития могут стать Кожевников, Тарбаев или Догузова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство до конца недели может решить вопрос о назначении замминистра экономического развития, который будет курировать туристическую отрасль после упразднения Ростуризма, рассказал источник РБК в Минэкономразвития. В число кандидатов на этот пост вошли вице-президент организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Алексей Кожевников, депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев и экс-глава Ростуризма Зарина Догузова.

Как утверждает источник, близкий к упраздненному ведомству, предложение Догузовой о продолжении работы на должности замминистра поступило от вице-премьера Дмитрия Чернышенко, но ответа она пока не дала. Другой кандидат на этот пост, Сангаджи Тарбаев сейчас возглавляет комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. А вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников с июня 2016 года занимает пост гендиректора компании «Конструктор путешествий», одним из партнеров которой является компания «Библио Глобус».

Кроме того, курировать туризм может и один из действующих заместителей министра Минэкономразвития Максима Решетникова. Подобный подход в министерстве уже практиковался: в 2018–2020 годах Ростуризм курировал бывший замминистра и нынешний глава Росстата Сергей Галкин.

Ранее президент России Владимир Путин упразднил Ростуризм. Функции ведомства будут переданы Минэкономразвития. До этого Ростуризм подвергся критике бизнеса за законопроект о развитии внутреннего туризма. Бизнес-объединение «Опора России» указало на то, что в документе не затронута тема серого рынка и нет предложений по необходимым мерам поддержки.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что передача функций Ростуризма Минэкономразвития позволит госструктурам сконцентрироваться на проблемах и приоритетах отрасли. Он высказал благодарность главе упраздненного ведомства Зарине Догузовой за вклад в развитие туристической индустрии, а также выразил уверенность в том, что она останется в отрасли.