Кудрина исключили из правительственной комиссии Мишустин исключил Кудрина из правительственной комиссии по цифровому развитию

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Алексей Кудрин

Премьер-министр России Михаил Мишустин исключил из состава правительственной комиссии по цифровому развитию советника по корпоративному развитию «Яндекса» и бывшего главу Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, сообщается на портале правовой информации. Отмечается, что в состав президиума комиссии включены замглавы Минцифры РФ Андрей Заренин, замглавы Минэкономразвития Максим Колесников и замминистра внутренних дел Виталий Шулика.

Исключить из состава правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, утвержденного указанным распоряжением Кудрина А. Л., — указано в документе.

Бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее сообщил, что принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию компании. По его словам, он вместе с менеджментом будет разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит устойчивое развитие компании на всех рынках.

До этого Кудрин подтвердил свой уход с поста главы Счетной палаты. Он отметил, что провел в госсекторе 25 лет, а после отставки рассчитывает сосредоточиться на крупных проектах, связанных с развитием частных инициатив.