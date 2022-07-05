Кудрин уволился из СПбГУ

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин уволился из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). На странице виртуальной приемной учреждения приводятся слова проректора по организации работы с персоналом Владимира Еремеева о том, что политик сделала это «по собственному желанию».

А. Л. Кудрин был уволен из Санкт-Петербургского государственного университета по собственному желанию, — говорится в сообщении.

С 2011 года Кудрин возглавлял факультет свободных искусств и наук СПбГУ. В прошлом году стало известно, что подразделение намерено отделиться от университета и стать самостоятельным. Возглавить его должен был глава Счетной палаты.

После того, как эта информация была озвучена координационный совет НКО России попросил Генпрокуратуру РФ провести проверку обстоятельств создания учреждения. Тогда в совете высказали подозрения, что вуз «может быть связан с иностранными НКО, подконтрольными Джорджу Соросу и ведущими на территории России деструктивную деятельность».

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман предположил, что президент России Владимир Путин оставляет Кудрина на посту главы Счетной палаты, поскольку стремится окружить себя представителями разных политических взглядов. По мнению парламентария, политик придерживается либеральных взглядов.