Кудрин рассказал о причинах укрепления рубля Глава Счетной палаты Кудрин заявил, что укрепление рубля связано в том числе с отменой бюджетного правила

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин / Фото Federation Council of Russia/via Global Look Press

Сегодняшнее укрепление рубля связано в том числе с отменой бюджетного правила на текущий год, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы. По его словам, которое приводит ПРАЙМ, «Центробанк в последние дни вынужден снижать ограничения на продажу валюты — все это влияет на курсовую политику страны».

На этот год, 2022-й, бюджетное правило отменено, я разделяю и полностью поддерживаю это решение. Нынешнее укрепление национальной валюты связано в том числе с этим, что вся валюта, которая приходит, она тут же идет на рынок и выкупается, — сказал Кудрин.

В начале дня 25 мая курс евро по отношению к российской валюте упал ниже 58 рублей впервые с июня 2015 года, об этом свидетельствуют данные Московской Биржи. Доллар торгуется ниже 56 рублей — минимальное значение с февраля 2018.

Ранее экономист Константин Селянин заявил, что позиции рубля на бирже неминуемо пойдут на спад, это будет происходить по мере ослабления ограничений Центробанка. По его мнению, меры регулятора, введенные в начале спецоперации, постепенно утрачивают свою значимость.