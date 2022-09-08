Кудрин назвал главную слабость российской экономики Кудрин назвал зависимость от углеводородов главной слабостью российской экономики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Кудрин

Зависимость экономики от углеводородов по-прежнему является главной слабостью России, заявил на Московском финансовом форуме глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, которые приводит РИА Новости, России нужно научиться работать с этой слабостью.

Самая большая слабость нашей экономики — это зависимость от углеводородов. Она по-прежнему наша слабость, она по-прежнему снижает эффективность многих институтов, — заявил Кудрин.

Ранее глава Счетной палаты предположил, что правительству нужно как минимум несколько месяцев на создание стратегии новой экономики. По его словам, следует перейти к мерам среднесрочного реагирования, и этот переход займёт как минимум три года. Он также подчеркнул, что одним только государственным участием все проблемы перекрыть не получится, и для преодоления проблем необходимы собственные усилия компаний. Так, иностранные компании, которые ушли с российского рынка, должны быть выкуплены частными предпринимателями. а не государственными предприятиями.