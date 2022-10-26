«Куцая инициатива»: ЛДПР о предложении мобилизовывать только служивших Депутат от ЛДПР Наумов назвал «куцей инициативой» предложение призывать только служивших россиян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутат от ЛДПР Станислав Наумов в разговоре с NEWS.ru назвал «куцей» инициативу мобилизовывать лишь тех людей, которые имеют опыт военной службы. По словам парламентария, порядок в мобилизационных нормах необходимо «наводить комплексно». Наумов считает, что трудности с призывом могут возникнуть из-за студентов, прошедших военную кафедру при вузе, многодетных отцов и мужчин с детьми-инвалидами.

Это куцая инициатива (призывать лишь служивших россиян. — NEWS.ru). Наводить порядок в правилах мобилизации нужно комплексно. Проблемы не только в призыве тех, кто не служил, тем более, что так вопрос вообще ставить не корректно, ведь те, кто обучался на военной кафедре при вузе, срочную военную службу не проходит, но становится офицером запаса, — заявил Наумов.

Также депутат отметил, что вопросы могут возникнуть не только к призывникам, но и к медкомиссиям. По словам депутата, члены партии ЛДПР предлагают отправлять на обязательную медицинскую комиссию всех, кто проходил последнее обследование более пяти лет назад.

Есть вопросы к медкомиссиям. ЛДПР, например, предлагает отправлять на обязательную медкомиссию всех, кто проходил последнее обследование здоровья более 5 лет назад и у них помогли появиться хронические заболевания или травмы. Нужно разрабатывать конкретные нормативы подготовки и экипирования мобилизованных. Это огромный пласт работы, для которого популизм просто вреден, — заключил Наумов.

Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев вынес на обсуждение законопроект с поправками в федеральный закон о мобилизации, предложив освободить от призыва по частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу. Кроме того, он внес второй законопроект, предлагающий освободить от службы тех, кто имеет ученую степень кандидата или доктора наук. Документы опубликованы в думской электронной базе.