«Кто же меня сыграет?»: Луговой о британском сериале «Литвиненко» Луговой: сериал «Литвиненко» является «ответиком» на вышвыривание британских иноагентов из России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в беседе с NEWS.ru усомнился в правдивости британского сериала «Литвиненко», премьера которого намечена на 16 декабря. Парламентарий предположил, что история об экс-сотруднике ФСБ будет «перековеркана». Кроме того, депутат задался вопросом, кто в сериале изобразит его самого.

Отношусь к этим творческим размышлениям и поискам британцев крайне скептически. Понятно, что ни слова правды не будет, — сказал Луговой.

По его мнению, появление сериала связано с проводимой на Украине спецоперацией, а также с ударами, которые российские власти наносят по МИД Великобритании.

По выпестованным ими иностранным агентам, по их агентам влияния, вышвыривая их буквально из страны за работу на британцев. Поэтому такой ответик у них, — отметил он.

Депутат добавил, что ему интересно, кто сыграет его самого и будет ли актер внешне похож. Он отметил, что актера на главную роль создатели сериала подобрали хорошо, сходство с Литвиненко у него есть.

Главное, чтобы не подобрали какого-нибудь афроамериканца или какого-то нетрадиционного парня, коим, конечно, я не являюсь, — заключил он.

Александр Литвиненко умер в Великобритании в 2006 году. До этого он написал книгу, в которой обвинил ФСБ во взрывах домов в России. Полиция назвала причиной смерти Александра Литвиненко отравление полонием-210 — редким радиоактивным веществом. Сам Луговой стал подозреваемым по делу. Москва неоднократно требовала от Лондона рассекретить материалы дела и провести прозрачное и неполитизированное расследование.

В сентябре бывший комиссар Скотланд-Ярда Малькольм Бейкер, занимавшийся расследованием смерти Литвиненко, был найден мертвым в коттедже в графстве Сомерсет. В полиции предположили, что он покончил с собой.