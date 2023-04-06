Кто вместо Жириновского: узнали в ЛДПР о возможных кандидатах в президенты Основатель ЛДПР Владимир Жириновский скончался ровно год назад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Жириновский

6 апреля — год со дня смерти основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Он возглавлял партию более 30 лет и привёл в политику множество людей. Кто из них может представить ЛДПР на предстоящих в 2024 году президентских выборах и какие у них шансы на успех — в материале NEWS.ru.

Сколько раз Жириновский участвовал в президентских выборах и с каким результатом

В выборах президента РФ Жириновский принимал участие шесть раз. Это рекорд для кандидатов на высший пост государства. Наилучшего результата Жириновский добился в 2008 году, заняв третье место. Тогда он набрал 9,5% голосов.

В 2004 году единственный раз от ЛДПР в президентских выборах принял участие не партийный лидер, а рядовой депутат Госдумы Олег Малышкин. За него проголосовали 2% избирателей.

Кого считают самым вероятным кандидатом в президенты от ЛДПР

Выборы президента России в 2024 году должны пройти 17 марта. Выдвижение кандидатов ожидается в конце нынешнего года, и ЛДПР обязательно выдвинет своего кандидата на пост главы страны, заявил NEWS.ru бывший депутат Госдумы, член ЛДПР Александр Старовойтов.

«Кто именно станет кандидатом будет обсуждаться на высшем совете нашей партии, затем окончательное решение примет съезд. У нас есть традиция, что в президенты выдвигается председатель партии (сейчас это Леонид Слуцкий. — NEWS.ru). Продолжится ли она в будущем году, пока неизвестно. Думаю, до последнего будет сохраняться интрига», — сказал экс-депутат.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости Александр Старовойтов

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Андрей Свинцов также убеждён, что кандидатом в президенты от ЛДПР станет нынешний председатель партии Леонид Слуцкий.

«Это логично. В любой партии её лидер идёт бороться за пост президента. Был случай, когда от ЛДПР баллотировался депутат, но сейчас должен идти председатель», — уверен депутат от ЛДПР Свинцов. Именно он получил мандат умершего год назад Владимира Жириновского.

Сам Леонид Слуцкий не спешит заявлять о своих планах, касающихся президентских выборов. Он призывает дождаться итогов кампании региональных выборов 2023 года и лишь потом принимать конкретные решения.

На каких избирателей делает ставку ЛДПР

По мнению экспертов, стратегия всех кандидатов в ходе предстоящей кампании будет зависеть от хода специальной военной операции России на Украине. Однако предугадать события весны 2024 года практически невозможно. Специалисты полагают, что кандидат от ЛДПР будет работать с «радикальными патриотами», которые хотят больше громких побед.

«Уникальность ЛДПР в том, что она построена на работе с глубинным электоратом, — отметил в беседе с NEWS.ru политический технолог Алексей Рощин. — Не с горожанами, не с офисным планктоном, не с молодёжью, смотрящей на Запад, она (ЛДПР. — NEWS.ru) практически не взаимодействовала. Она обрабатывала малые города, посёлки городского типа, деревни. Помните, что говорил Жириновский: «Я за бедных, я за русских!»

Какие шансы у Слуцкого

Политический аналитик Сергей Михеев считает, что Слуцкий в случае участия в президентских выборах вряд ли превзойдет результаты Жириновского и сможет набрать больше 6% голосов избирателей. Политолог Георгий Бовт подчеркнул, что не видит «никого и в других партиях, кто бы мог бороться за пост президента наравне с Путиным».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Леонид Слуцкий

Кого «выдвигал» на выборы 2024 года сам Жириновский?

Между тем ещё в 2020 году Жириновский подробно расписал в своём Telegram-канале кандидатов от ЛДПР на выборах президента до 2042 года. Согласно его планам, в 2024 году баллотироваться должен экс-губернатор Смоленской области Алексей Островский. В марте нынешнего года он подал в отставку с поста главы региона по собственному желанию. В ЛДПР полагают, что Островский принял решение покинуть должность «ради сменяемости власти».

«В столь трудное время такими толковыми государственниками не разбрасываются», — отметил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Литвинцев.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Алексей Островский

«Островский более 10 лет возглавлял непростой регион и понял, что систему надо обновлять. Это и есть залог прогресса. Алексей сделал много для области в невероятно трудных условиях. Рядом — Белоруссия, где сохранили совхозы, не разрушили устоявшуюся систему. А когда пришёл в область Островский, почти все предприятия и земля были разбазарены, собственники сидели по заграницам. Его не отставили с должности. Ещё и месяца не прошло после его ухода. Он получил наверняка уже не одно предложение, но такие вещи не афишируют», — сказал депутат.

Дмитрий Литвинцев не исключил, что Островский вскоре может возглавить одно из федеральных агентств.

Хабаровский десант ЛДПР на президентство не зарится

Литвинцев также высказал мнение, что участвовать в президентских выборах от ЛДПР мог бы Сергей Фургал, если бы не был осуждён в феврале на 22 года колонии строгого режима.

«Мы помним, как его сильно поддерживали жители Хабаровского края. Он бы мог со временем заменить Жириновского, дать партии новую жизнь, если бы не угодил в заключение», — считает политтехнолог.

Что касается Михаила Дегтярева, который возглавил регион после Фургала, то думать об участии в президентской гонке ему пока рано, считает политолог Владимир Киреев.

«Он показал себя хорошим управленцем, но в масштабах края. Президентство — это совершенно другое. Перепрыгнуть с регионального на федеральный уровень дано далеко не всем. А точнее, я знаю в России пока только одного человека с такими возможностями — Сергея Собянина», — отметил политолог в беседе с NEWS.ru.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Михаил Дегтярев

Литвинцев считает, что Дегтярёву, который занимает пост губернатора лишь полтора года, ещё предстоит зарекомендовать себя перед руководством исполнительной власти РФ. Только после этого ему можно будет думать о более высоком уровне.

«В Хабаровском крае у Михаила ещё много работы, в первую очередь перед ним поставлена задача „устаканить“ ситуацию. Он никого не знал, когда туда приехал. Чтобы разобраться в специфике региона, нужны годы. У Михаила это получится, но сейчас ему сложнее: поддержка Владимира Вольфовича была очень существенной. Это был фундамент под ногами», — заключил депутат.

Как считают опрошенные NEWS.ru эксперты, Жириновский создал ЛДПР по принципу вертикали власти, что, по их мнению, «столь же исключает ярких однопартийцев в руководстве и сильно затрудняет поиски нового харизматичного лидера».