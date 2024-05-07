Кто посетил церемонию инаугурации Путина в Кремле: фото ВИП-гостей

Фото: Михаил Синицын/РИА Новости

7 мая 2024-го. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле

В Большом Кремлевском дворце 7 мая прошла инаугурация президента России Владимира Путина, переизбранного на очередной срок. Торжественная церемония началась незадолго до полудня, когда в Георгиевский зал внесли государственный флаг РФ и личный штандарт главы государства. Затем в зале появился Путин. Он принес присягу стране и народу, после чего вступил в должность главы государства в пятый раз.

Согласно Конституции инаугурация проводится по истечении шести лет со дня вступления в должность предыдущего президента или на 30-й день после оглашения ЦИК результатов выборов. Однако у Путина есть своя традиция: все его церемонии вступления в должность с 2000 года проходили в один и тот же день — 7 мая.

На инаугурации присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев и другие известные политики — члены парламента и правительства, руководители кремлевской администрации, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус, военные, в том числе участники СВО, общественные деятели, а также спортсмены и деятели культуры. Всего на церемонию пригласили 2600 человек.

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