В Большом Кремлевском дворце 7 мая прошла инаугурация президента России Владимира Путина, переизбранного на очередной срок. Торжественная церемония началась незадолго до полудня, когда в Георгиевский зал внесли государственный флаг РФ и личный штандарт главы государства. Затем в зале появился Путин. Он принес присягу стране и народу, после чего вступил в должность главы государства в пятый раз.
Согласно Конституции инаугурация проводится по истечении шести лет со дня вступления в должность предыдущего президента или на 30-й день после оглашения ЦИК результатов выборов. Однако у Путина есть своя традиция: все его церемонии вступления в должность с 2000 года проходили в один и тот же день — 7 мая.
На инаугурации присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев и другие известные политики — члены парламента и правительства, руководители кремлевской администрации, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус, военные, в том числе участники СВО, общественные деятели, а также спортсмены и деятели культуры. Всего на церемонию пригласили 2600 человек.
Самые яркие кадры инаугурации — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Михаил Синицын/РИА Новости
7 мая 2024-го. Ведущая Юлия Барановская перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
7 мая 2022-го. Сергей Бурлаков, Владислав Третьяк, Евгений Ревенко, Николай Валуев (слева направо) перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле
Фото: Михаил Синицын/РИА Новости
Специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений, актер, кинопродюсер Стивен Сигал
Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости
Музыкант, продюсер Владимир Киселев, его супруга певица Елена Север и их дети Юрий (выступает под псевдонимом Юркис) и Владимир перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле
Фото: Михаил Синицын/РИА Новости
7 мая 2024-го. Певец Стас Михайлов перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле
Фото: Вячеслав Прокофьев/POOL/ТАСС
Глава Народного совета ДНР Артем Жога перед церемонией инаугурации избранного президента России Владимира Путина
Фото: Вячеслав Прокофьев/POOL/ТАСС
Композитор Александра Пахмутова перед церемонией инаугурации избранного президента России Владимира Путина в Большом Кремлевском дворце
Фото: kremlin.ru/Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА «Новости»
Губернатор Калужской области Владимир Шапша, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Фото: kremlin.ru/Александр Казаков/РИА Новости
Михаил Мишустин и Сергей Шойгу на церемонии вступления Владимира Путина в должность Президента России
Фото: kremlin.ru/Александр Казаков/РИА Новости
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на церемонии вступления Владимира Путина в должность Президента России