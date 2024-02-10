В России 10 февраля отмечается День дипломатического работника. Он приурочен к дате образования в 1549 году первого внешнеполитического ведомства страны — Посольского приказа. Инициатором его создания стал царь Иван Грозный.
С тех пор институт дипломатии в России стремительно развивается. Сейчас российские послы представлены во многих странах мира, в том числе и недружественных. Среди них — США, Великобритания и весь Евросоюз.
Кто представляет и отстаивает интересы России в этих странах — в инфографике NEWS.ru.