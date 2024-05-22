«Кто его перевоспитает?»: зампред по культуре Шолохов о Макаревиче Зампред по культуре Шолохов призвал наказать Макаревича за призывы к терроризму

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Андрей Макаревич

Слова лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), признавшегося в желании помогать ВСУ, можно квалифицировать как призывы к терроризму, таким мнением с NEWS.ru поделился первый заместитель председателя Государственной думы по культуре и внук писателя Михаила Шолохова Александр Шолохов. По его словам, в России существует четкая нормативная база для таких случаев. Парламентарий предположил, что человека в таком возрасте, как у Макаревича, едва ли можно «перевоспитать».

Ну кто его в таком возрасте перевоспитает? А вот что касается наказания, то есть абсолютно четкая сейчас нормативная база. Первое предупреждение — это внести в список иноагентов. И есть четкие признаки, по которым это делается. В случае Макаревича, я думаю, его слова можно квалифицировать уже как призывы к терроризму. Уже уголовная статья, по ней наказывают, — сказал он.

Пранкеры Вован и Лексус опубликовали розыгрыш над Макаревичем 13 мая. Блогеры обсудили с музыкантом возможность его возвращения в Россию от имени президента Украины Владимира Зеленского. В ходе розыгрыша музыкант пожелал Киеву победы и отметил, что «считает до нее дни».

Исполнитель также не исключил, что поможет ВСУ в будущем. Говоря о возвращении в Россию, Макаревич признался, что не собирается этого делать и чувствует себя в Израиле как дома. Музыкант напомнил, что почти два года не был в России и не испытывает «никакого желания» там оказаться. Артист поделился опасениями насчет такой затеи. По его мнению, это может «очень сильно сыграть в обратную сторону».