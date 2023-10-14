Крымский мост полностью восстановили

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Крымский мост полностью восстановили, открыто движение автотранспорта по четырем полосам, заявил в своем Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что работы завершились на 18 дней раньше намеченного срока. На восстановление обоих пролетов потребовалось 534 тонны металлоконструкций, а на дорожное покрытие ушло порядка 360 тонн асфальтобетона.

На 18 дней раньше намеченного срока полностью восстановили Крымский мост и открыли движение автомобилей по всем четырем полосам. <...> Вся работа длилась меньше трех месяцев! — написал Хуснуллин.

17 июля Крымский мост был атакован двумя морскими беспилотниками. Ответственность за атаку взяли на себя ВСУ. В результате происшествия погибли супруги из Белгородской области, которые в момент удара ехали по мосту на машине вместе с дочерью, их дочь получила травмы и была госпитализирована.

В результате атаки дронов были повреждены два пролета. Один из них, по направлению на Тамань, был полностью разрушен, второй же получил значительные повреждения, при этом опоры моста задеты не были, заявлял тогда Хуснуллин.