Крымский мост перекроют для автотранспорта 14 января

Фото: Пресс-служба Росавтодор/РИА Новости

Специалисты проводят работы по надвижке первого пролета левой автодорожной части мостового перехода через Керченский пролив

Движение автомобилей и автобусов по автодорожной части Крымского моста будет временно закрыто 14 января с 04:00 мск до 16:00 мск в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ, сообщается в официальном Telegram-канале Минтранса России. Водителей просят заранее планировать поездки и следить за поступающей информацией.

14 января в 03:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 04:00 до 16:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ, — сказано в сообщении.

Ранее в Минтрансе рассказали, что в январе будут установлены первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста, надвижка еще двух запланирована на февраль 2023 года. В ведомстве подчеркнули, что работы на Крымском мосту ведутся круглосуточно. Ожидается, что его автодорожная часть будет полностью восстановлена в марте.

8 октября на Крымском мосту произошел теракт. По данным Национального антитеррористического комитета РФ, взрывчатка была заложена в рулоны с полиэтиленовой пленкой, которые перевозились грузовым автомобилем. В результате взрыва конструкции моста получили повреждения, загорелось семь цистерн с горючим, которые перевозились по железной дороге. Жертвами ЧП стали четыре человека.