В Крыму предложили пересмотреть статус Аляски Крымский депутат Гемпель предложил пересмотреть статус Аляски

Фото: Konstantin Mikhailov/Global Look Press

Штат Аляска

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил пересмотреть статус Аляски, передает РИА Новости. По его словам, статус Крыма не подлежит обсуждению, а все, кто попытается отторгнуть силовым путем часть суверенной территории России, получат адекватный ответ.

Россия никому не позволит кому-то пересматривать статус Крыма. Этот вопрос закрыт и не подлежит обсуждению. А вот статус Аляски стоило бы пересмотреть и разобраться во всех юридических тонкостях, кому она принадлежит по праву, и снова вернуть в состав России, — сказал Гемпель.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос Крыма может быть пересмотрен в будущем, тогда как сейчас Украине надо сосредоточиться на краткосрочных целях для получения преимуществ на поле боя. По его словам, именно это позволит полностью восстановить территориальную целостность Украины.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что возвращение Киевом Крыма может произойти не сразу, и этому будет предшествовать некий переходный период. Он также добавил, что Вашингтон не станет указывать Киеву, на чем заканчивать конфликт с Москвой, и его задача состоит в том, чтобы предоставить Украине возможность вести переговоры с Россией с позиции силы.