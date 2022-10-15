«Крымэнерго» получит от правительства 1 млрд рублей на возмещение расходов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Линии электропередачи

Правительство РФ выделит ГУП «Крымэнерго» 1 млрд рублей из резервного фонда для компенсации расходов энергетической компании на обслуживание и ремонт оборудования, поставку приборов учета и на мероприятия по вопросам антитеррористической защищенности в 2022 году. За счет этих средств также планируется завершить более тысячи мероприятий по техническому обслуживанию приборов, поддерживающих бесперебойную поставку электричества.

Одобрить выделение Минэнерго России в 2022 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 1 000 000 тысяч рублей для предоставления акционерному обществу «Крымэнерго» субсидии на возмещение расходов, — говорится на сайте правительства.

ГУП «Крымэнерго» создано в апреле 2014 года. 100% уставного капитала предприятия находятся в собственности Минтопэнерго Крыма. Компания, согласно данным с ее официального сайта, обеспечивает электроэнергией более 894 тысяч бытовых абонентов и порядка 28 тысяч юрлиц.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин утвердил распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Запорожская АЭС». В тексте распоряжения указано, что Росимуществу поручено назначить гендиректора предприятия, утвердить устав ЗАЭС и его фонд в размере 500 тысяч рублей.