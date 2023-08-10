«Крупнейший партнер»: Костин рассказал Путину о сотрудничестве с Китаем Костин назвал Китай крупнейшим партнером России

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Глава ВТБ Андрей Костин

Крупнейшим партнером России является Китай, и работать с ним необходимо на высоком политическом уровне, заявил глава ВТБ Андрей Костин в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, сотрудничество с КНР уже ведется, в том числе, по линии центробанков стран. Трансляцию беседы вел телеканал «Россия-24».

Крупнейший партнер — это Китай, и с ним надо работать на всех уровнях, и на высоком политическом уровне. Но там тоже есть движение, в том числе и по линии наших центробанков. Большие возможности предоставляют, конечно, новые цифровые технологии, — объяснил Костин.

Китай уже представил цифровой юань, добавил он. На этой базе Россия внедряет в практику цифровой рубль. По словам Костина, это будет большой шаг вперед в продвижении двусторонних расчетов стран.

Ранее Путин поддержал предложение Костина передать ВТБ контрольный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации. При этом, добавил президент, необходимо проработать множество вопросов, требующих особого внимания. Большинство из них связаны с финансами и расчетами компании.

Правительство со своей стороны готово оказать всю необходимую поддержку, указал Путин. Он также выразил надежду, что ВТБ справится со всеми поставленными задачами.