«Кровожадные твари»: генерал о взрывах в Крыму Генерал Соболев призвал уничтожить центры решений в Киеве после атаки на Крым

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Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев прокомментировал NEWS.ru предполагаемую атаку на Крым, назвав ее «запредельной», и призвав начать уничтожать центры принятия решений в Киеве. Он также призвал отказаться от постоянных уступок недружественным странам и ускорить наступление на территории Украины.

Кровожадные твари, по-другому их не назовешь. Нам нужно срочно начать уничтожать центры принятия решений, а не только постоянно об этом заявлять, — подчеркнул генерал.

Ранее жители Крыма сообщили о взрывах в районе поселка Новофедоровка. Очевидцы сообщают, что слышали не менее семи ударов. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков подтвердил факт взрывов, призвав подождать официальных сообщений и не плодить версии.

Первый взрыв произошел около 15:00 по местному времени, за ним последовало еще несколько. Информации о пострадавших и погибших нет. Местные жители предполагают, что удар мог быть нанесён по военному аэродрому. Официального подтверждения информации Минобороны России и властей региона нет. На место взрывов выехал глава Крыма Сергей Аксенов.