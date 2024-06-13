«Кровопускание в Европе»: Захарова озвучила цель Байдена Захарова назвала «кровопускание в Европе» целью Байдена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация президента США Джо Байдена нуждается в «еще большем кровопускании» на Европейском континенте для удержания своей власти от коллапса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. По ее мнению, именно об этом говорит утверждение генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что поставки оружия Киеву станут обязательными для стран — членов альянса.

А страны Евросоюза понимают, что Вашингтон их втягивает в прямое столкновение с Россией под флагом НАТО? Истеричная накачка западной общественности тезисом о якобы «неминуемой агрессии России в отношении стран Запада» означает только одно — администрация Байдена нуждается в еще большем кровопускании на Европейском континенте для удержания от коллапса и собственной власти, и американской экономики, — уверена Захарова.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил, что Москва может пересмотреть собственную доктрину о ядерном сдерживании в соответствии с текущими потребностями. Как объяснил дипломат, к этому ее подталкивают неприемлемые действия стран НАТО.

При этом в опубликованном докладе аналитиков Центра стратегических и международных исследований (CSIS), базирующегося в Вашингтоне, до этого посоветовали странам — участницам НАТО готовиться к сценарию «затяжной войны» с Россией, наращивать оборонные расходы и укреплять свой военно-промышленный потенциал. Аналитики отметили, что за последние два года страны НАТО достигли «значительного прогресса» в подготовке к потенциальному конфликту. Это произошло благодаря концепции, принятой летом 2022 года на саммите в Мадриде, где РФ обозначена как главная угроза безопасности.