Лавров: Россия кровно заинтересована в мире и стабильности на Южном Кавказе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на трехсторонних переговорах с главами МИД Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым заявил, что РФ «кровно заинтересована» в стабильности на Южном Кавказе. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва готова помочь в согласовании мирного договора между Баку и Ереваном.

Мы за то, чтобы все эти трехсторонние договоренности во всей своей полноте, во всей своей взаимосвязи уважались и воплощались в жизнь. <...> Россия кровно заинтересована в мире и стабильности на Южном Кавказе, — сказал Лавров.

Он добавил, что Россия выступает за то, чтобы трехсторонние договоренности президента РФ Владимира Путина, главы Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна «уважались и воплощались в жизнь».

Ранее стало известно, что Байрамов и Лавров обсудили двусторонние и региональные вопросы, в том числе процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

До этого Пашинян заявил, что активность Москвы в урегулировании отношений Еревана и Баку снизилась. По его словам, Россию от переговорного процесса между двумя республиками отвлекают события на Украине, но стороны не хотят вытеснения РФ из переговорного процесса.