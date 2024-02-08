«Кровавый режим» помешал собрать подписи? Почему ЦИК отказала Надеждину

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Борис Надеждин

ЦИК отказала в регистрации кандидату Борису Надеждину. На пресс-конференции он призвал «соблюдать формальную процедуру» и попросил отложить решение вопроса о его регистрации до 10 февраля. Но ЦИК не пошла навстречу. В чем причина?

По данным, предоставленным ЦИК, у Надеждина 95 587 действительных и достоверных подписей. Для участия в президентских выборах кандидату от политической партии требуется 100 000. То есть Надеждин попросту не прошел необходимую процедуру, поэтому получил отказ.

На своей пресс-конференции кандидат так прокомментировал решение Центризбиркома:

Мое предложение. Я всегда выполняю российские законы. Давайте попытаемся общими усилиями соблюсти хотя бы формальную процедуру. Я тогда расцелую всех членов избиркома.

Борису Надеждину ответила глава ЦИК Элла Памфилова:

Законом четко дано двое суток по окончании проверки подписей, чтобы на этом этапе вы могли высказать свои аргументы и контраргументы. Мы пошли навстречу и перенесли еще на сутки. На данном этапе нами с лихвой соблюдена вся процедура. Ваши доводы, простите меня, несостоятельны.

Примечательно, что в подписных листах в поддержку Надеждина нашлись подписи 11 умерших людей. Ситуация такая, что даже шутить про последнюю волю покойных неловко.

Опять виноваты другие

Если говорить серьезно, российская оппозиция известна своей риторикой: «Кровавый Кремль не допустит!», «Несменяемость власти!» и так далее. И конечно, именно эти тезисы сейчас звучат во всех соцсетях с диванов страны.

Но факт остается фактом: времени у Надеждина было достаточно. Можно ли допустить, что ЦИК злонамеренно нарушила закон и не посчитала существующие подписи? Да это чисто технически сделать невозможно, учитывая весь механизм подсчета. Примечательно, что представители Надеждина даже не явились на проверку подписных листов. Были уверены, что все в порядке?

Отчего-то сильно сомневаюсь! И сам факт пресс-конференции гораздо в большей степени напоминает жанр «неловкие оправдашки», чем какой-либо иной. «Режим» опять душит? Да еще и самым подлым способом — мертвых заставил расписываться за оппозиционного лидера.

Возможно, внимательный читатель увидит в моих словах злорадство — уверяю, его нет. Есть глубокая скорбь из-за очередного провала наших оппозиционных сил. На протяжении многих лет они делают все от себя зависящее, чтобы даже человек рефлексирующий и колеблющийся не мог им при желании доверять. Перечислять подобные события можно до бесконечности!

И провал Надеждина в этом смысле — очередной факт «в копилочку».

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