Кровавый князь и защитник веры: как правил граф Дракула

Фото: wikipedia

Портрет 2-й половины XVI века кисти неизвестного художника

22 августа 1456 года Владислав III из Трансильванского рода Басарабов стал князем Валахии. В истории он вошел как Влад Дракула, или Влад Цепеш — «Пронзатель», так как очень любил казнить своих врагов, сажая их на кол. В массовой культуре этот незаурядный правитель превратился в древнего и могущественного вампира, став настоящим символом темных сил. В Румынии же Дракулу почитают как национального героя и защитника от турок.

Война христиан и мусульман

XV век, когда жил и правил Влад Дракула, стал одним из самых беспокойных столетий в Европе. На востоке поднялись бунчуки Османской империи. Турки захватили Константинополь, пала казавшаяся вечной Византийская империя, христианские правители терпели поражение за поражением от мусульман, и вот уже османские полчища стояли перед Италией, Австрией, Германией.

Казалось, что нет силы, способной остановить продвижение турок, и скоро вся Европа окажется жертвой мусульман и падет вслед за Византией. И тут оказалось, что победоносные турецкие армии завязли в сражениях на землях, лежащих на самой границе Балкан: Венгрии, Трансильвании и Валахии.

Войны христиан и мусульман то начинались, то затухали. Они продолжались три столетия и унесли десятки тысяч жизней. Но наступление осман на Европу было остановлено. Важную роль в противостоянии туркам сыграл валашский правитель Владислав III. Не зря османы дали ему прозвище «Пронзатель»: множество храбрых воинов султана закончили жизнь на кольях вдоль дорог Валахии и Трансильвании.

Род Басарабов по исследованиям современных историков начался в XIII веке. Его основателем стал знатный половецкий воин Ток Тамир, принявший христианство и перешедший на службу к Венгерскому королю.

Сын Ток Тамира по имени Басараб был правителем города Северин в Олтении — западной части Валахии, которая тогда принадлежала Венгрии. Его потомком в пятом поколении стал Влад Дракула, отец которого —князь Валахии Влад II, как представитель высшей аристократии Венгрии, был пожалован крестом «Ордена Дракона», основанного королем Сигизмундом.

В жизни этого рыцарского ордена видную роль играла королева Барбара фон Цилли, имевшая весьма мрачную репутацию чернокнижницы. Среди простого народа ходили легенды, что королева пьет кровь, чтобы сохранить молодость и обрести колдовские силы. Эти слухи затем связали с «Орденом Дракона» и перенесли на род валашских господарей, хотя Влад III в ордене никогда не состоял.

Меж тем, получив столь высокое отличие, Влад II получил прозвище Дракул (то есть дракон). Вскоре прозвище превратилось в фамилию, а династия Басарабов разделилась на две линии: Данешти и Дракулешти, постоянно боровшиеся за власть. Но оставим прошлое знатного дома Даркулешти и обратимся к судьбе Влада Дракулы, появившегося на свет между 1428 и 1431 годами (точных данных до наших дней не дошло). Он родился в немецком городке Шэссбург, что в Трансильвании.

Фото: wikipedia Отец Дракулы — Влад II

Турецкий плен

Знаменательное событие случилось в ... трехэтажном готическом доме, который сохранился до сих пор. В 1976 году к 500-летию смерти Дракулы дом отреставрировали и украсили мемориальной доской; при этом в комнате на втором этаже под слоем штукатурки обнаружились остатки росписи, изображающей черноусого мужчину и женщину в нарядной одежде — возможно, это изображение Влада II и [его супруги] Василисы. Мужчина одет в нарядный кафтан и нечто вроде тюрбана, в одной руке он держит скипетр, в другой — золотую чашу, которую протягивает женщине. Эта комната больше других: видимо, там Дракул принимал сторонников и уважаемых гостей, в то время как его слуги и воины жили на первом этаже. Третий отводился под спальни родителей и детей; там же жили няньки маленького Влада III. Дом стоит на узкой Кузнечной улице, мощенной булыжником и ведущей к старой крепости, которая и сегодня возвышается над городом, — пишет биограф Дракулы Вадим Эрлихман.

Этот дом был не только Трансильванской резиденцией князя, но и монетным двором, где Влад II чеканил монету с изображением дракона, уже превратившегося в фамильный символ. Этими деньгами князь расплачивался со своими сторонниками. Ведь, когда родился его сын, победу одержали сторонники конкурирующего дома Данешти, а самого Влада II изгнали из Валахии. В 1431 году Влад II попытался вернуть власть, но его войско потерпело поражение от Данешти.

Лишь в 1436 году, когда князь Александр Данешти умер, Влад II вместе со своей семьей смог вернуться в Валахию и занять ее трон. Там, в столице княжества, городе Тырговиште, Влад III провел детство и получил хорошее образование по византийскому образцу, стал отличным воином и наездником.

Влад Дракула знал валашский, старославянский, греческий, латинский, немецкий, турецкий и венгерский языки. Сведения, дошедшие до нас, говорят, что Дракула был хорошим оратором, умевшим позвать своих воинов на битву, его письма и речи, дошедшие до наших дней, отличаются точностью, лаконизмом и черным юмором. С малых лет наследника приучали к делам управления государством.

Уже в 1437 году он начал подписывать первые указы от своего имени и присутствовал на собраниях государственных мужей. В этом же году на Валахию обрушились несчастья. Умер император Священной Римской империи и король Венгрии Сигизмунд, а его немецкие и венгерские вассалы перессорились между собой. Воспользовавшись слабостью Венгрии, турки поставили перед Владом II ультиматум, требуя подчинения Османской империи.

Князь согласился, но этим вызвал гнев регента Венгрии Яноша Хуньяди. Тот военной силой сверг Влада II и отдал Валахию своему стороннику Басарабу II. Лишь в 1443 году, получив помощь от Османского султана, Влад II вернулся в Валахию. Но на переговорах о мире ему пришлось заплатить высокую цену: турки признали власть дома Дракулешти над княжеством только после того, как в Турцию заложником отправился юный Влад III.

Влада и его младшего брата Раду отправили в анатолийскую крепость Эгригёз. Там они вместе с другими заложниками находились под пристальным наблюдением людей султана. Знатные юноши обучались военному делу, верховой езде, соколиной охоте и бою на саблях.

На самое главное с точки зрения турок было изучение Корана и мусульманских преданий. Заложникам не позволяли посещать христианскую церковь и молиться, заставляя перейти в ислам, обещая за это помощь султана и огромные богатства.

Но Влад не поддался давлению и угрозам. Турецкие историки писали, что валашский принц с детства был упрям, хитер и коварен. Он неохотно общался с турками, а при любой попытке оскорбить или высмеять его бросался в драку, не считаясь с тем, сколь силен его противник. В результате турки бросили попытки обратить Влада в свою веру и оставили его в покое.

Несмотря на заключенный с Турцией мир, Янош Хуньяди в 1447 году с большим войском пришел в Валахию, схватил Влада II и казнил его. Князем Валахии опять стал представитель конкурирующего дома Данешти. Но Османский султан не смирился с нанесенным ему оскорблением, ведь он обещал защиту дому Дракулешти.

Фото: wikipedia Янош Хуньяди

Восхождение на трон

В октябре 1448 года турецкая армия разгромила венгров в битве на Косовом поле. Султан приказал отпустить Влада III из Эригёза. Тот приехал в Тырговиште и в первый раз принял власть над Валахией, поклявшись в вечной верности Османской империи. Но освободившись из заключения Влад Дракула совершенно не собирался соблюдать слово, данное врагам. Он из веселого юноши превратился в мрачного молодого князя, который больше всего на свете ненавидел мусульман и готов был воевать за свободу своей страны до последней капли крови.

Первое, что сделал Влад III — приказал расследовать обстоятельства убийства его отца. Несколько знатных бояр, предавших прежнего князя и выступивших на стороне венгров, были жестоко казнены.

Меж тем, Янош Хуньяди не терял времени, собрал новое войско и пошел войной на Влада III, объявив его незаконным правителем и ставленником турок. Поскольку турецкие войска уже ушли из Валахии, защищать княжество было нечем, и Влад Дракула бежал из Тырговиште. Его первое правление продлилось чуть больше месяца.

Дракула отправился к ненавистным туркам, но не получил там никакой помощи. Тогда он отправился в изгнание в Молдавию, маленькое княжество, где жил родственный валахам народ и правил друг Влада князь Богдан, отказавшийся выдать Дракулу по требованию старого врага Яноша Хуньяди.

В молдавской столице Сучаве, Влад охотился, участвовал в пирах — развлекался как мог, пытаясь избавиться от мрачных воспоминаний о потерянной Валахии. Там же ему впервые пришлось принять участие в сражении у деревни Красна, где столкнулись армии Молдавии и Польши. Князь Богдан приказал держать Дракулу под стражей, чтобы уберечь его от опасности, но Влад сбежал и ринулся в бой. Там он сражался с такой храбростью и презрением к смерти, что заслужил всеобщее уважение.

Однако в 1451 году князя Богдана убили, и Дракула оказался снова вынужден бежать — на этот раз в Трансильванию, где власть королей Венгрии была слабее. Там Влад рассчитывал найти сторонников и скрыться от врагов, но люди Яноша Хуньяди отыскали валашского принца, после чего регент Венгрии приказал горожанам Кронштадта изгнать Влада III.

В ответ Дракула поехал в столицу Венгрии город Буду и явился на прием к Хуньяди, заявив, что готов верно служить правителю королевства. Янош согласился, но предложил столь низкую должность, что гордый Влад отверг милость регента и вновь был вынужден бежать в Молдавию, спасаясь от гнева Хуньяди.

Но тут в судьбу Влада Дракулы вмешался случай. Султан Мехмет II в 1453 году после долгой осады взял Константинополь. Это событие вызвало ужас в Европе. Казалось, что торжествующий «Великий Турок», как называли Мехмета II, скоро сокрушит все христианские страны.

Правитель Валахии и венгерский вассал Владислав Данешти начал тайные переговоры с турками, готовясь принести клятву верности султану. Но хитроумный Хуньяди узнал об этом и вторгся в Валахию во главе своей армии. И тут оказалось, что поставить на валашский престол кроме Влада III просто некого. Летом 1456 года Дракула, собрав армию, вторгся в Валахию. Князь Владислав Данешти пал в поединке с Владом III. 22 августа 1456 года Дракула вернул себе корону Валахии. Его непримиримый противник Хуньяди незадолго до этого умер от чумы в Белграде. Помешать Владу больше не мог никто.

Фото: wikipedia

«Царство страха»

Началось второе правление Дракулы, отмеченное кровью. Современники говорили об этом времени как о «царстве страха». Современник валашского правителя, немецкий мейстерзингер Михаэль Бехайм увековечил его правление в таких стихах:

Послам из Семиградья Валахия была страшна. Вся в трупах, вся в крови страна. Послы, на колья глядя, Их приняли за частый лес, Как будто больше нет небес. Средь кольев Дракул весел. Людей варил он, жег, душил, Он многим черепа крушил, А скольких он повесил!

Но, как показывают исторические исследования, страшен был Дракула лишь для своих врагов, особенно турок. Князь приказал казнить всех тех валашских бояр, что принимали участие в убийстве его отца, но избежали наказания в 1448 году.

Влад позвал их на пир, на котором вдруг обратился к гостям с такими словами: Вы лишаете власти любого, кто мешает вам грабить страну. Вы изгнали из Валахии закон и порядок, из-за вас ее считают гнездом разбойников. И вы ответите за этот позор!

Тут же все присутствующие были схвачены слугами князя и посажена на колья. Это была жуткая казнь: вкопанный в землю острый кол, смазанный маслом, вставляли в задний проход жертвы, которая постепенно опускалась всё ниже и ниже, умирая от разрыва внутренних органов и обширного кровотечения. Так в мучениях умерли пятьсот самых знатных бояр.

Важнейшим событием стала церемония коронации, устроенная по старинному византийскому обряду, описание которой дошло до наших дней. Сначала собравшиеся бояре, воины и простой народ вышли из церкви к помосту, с которого митрополит объявил им: «Князь Владислав Данешти умер! Кого вы хотите вместо него?» Все закричали: «Никого, кроме Влада, сына князя Влада!»

После этого все вернулись в церковь во главе с новым князем, который преклонил колена перед алтарем, а митрополит совершил над ним ритуал миропомазания. Вслед за этим князь трижды входил в алтарь и выходил из него, и каждый раз митрополит, священники и все собравшиеся кричали «Аксиос» — «Достоин!». После этого его облачили в парадное одеяние, надели на голову золотую корону и вручили символы власти — знамя, скипетр, меч и копье. Затем Дракула сел на трон, и все присутствующие, начиная с митрополита, подошли чтобы целовать его руку.

Следующей целью Влада стала месть городам Трансильвании, от которых он не получил никакой помощи, когда скитался там одинокий и лишенный власти. В 1457 году Влад III выступил в поход на Трансильванию, чтобы покарать тех, кого считал предателями. Дополнительным поводом к вторжению было бегство в Трансильванию многих валашских бояр, не покорившихся власти нового князя. Там он сжег и разорил несколько городов и только после этого вернулся в Тырговиште довольным. Современники пишут, что во время набега на Трансильванию Влад III не раз прибегал к показательным массовым казням.

Фото: wikipedia

Вот как описывают склонности Влада Дракулы историки:

Дракула проявлял в колосажании удивительную изобретательность. Он использовал колы разной высоты, цвета и формы в зависимости от статуса жертвы. Расставлял их в виде геометрических фигур, на которые любовался сверху, с вершины холма или башни. Велел втыкать кол в разные точки тела — в живот, грудь, промежность. В обычае были коллективные казни, когда подлинных или мнимых врагов господаря сажали на кол целыми семьями от мала до велика, и они испытывали дополнительные страдания, видя муки своих ближних. Иногда на колу устанавливалась горизонтальная перекладина, которая не давала телу сползать слишком низко, чтобы кол не дошел до сердца и других жизненно важных органов. В этом случае смерть наступала не от увечий, а от жажды, голода, жары и укусов мух, которые целыми тучами вились над местом казни. Обычно жертвам связывали руки, что делало их легкой добычей не только насекомых, но и ворон, которые стаями слетались на место казни и первым делом выклевывали своим жертвам глаза.

Дальнейшая деятельность Влада III представляла собой удивительное смешение военных подвигов, заслуг хорошего правителя и примеров кровожадности. Он оказал большую помощь православной церкви, жертвуя огромные деньги церквям и монастырям. Дракула приказал церкви заниматься поддержкой бедняков, обучать неграмотных. Он уничтожил в Валахии разбойников и сделал эту страну совершенно безопасной. Но единственным наказание за нарушение закона была смерть.

В 1458 году Влад III начал войну с Османской империей. Его совсем небольшое княжество на долгие годы превратилось в настоящий кошмар для султана и его вельмож. Дракула оказался выдающимся полководцем. Он одерживал победы над турками, имевшими десятикратное превосходство, умело маневрировал, наносил неожиданные удары, скрывался в горах и лесах.

Ни одна из армий, посланная чтобы поймать мятежного князя Валахии, не сумела достичь поставленной цели. Зато тысячи тел мертвых пленных турок «украшали» дороги Валахии. Дракула запретил снимать с кольев мертвые тела, чтобы они внушали ужас всем, кто вторгнется на его землю. Османы утверждали, что по приказу Влада Цепеша были казнены сто тысяч турок.

Второе правление Влада III оказалось недолгим. В 1462 году Дракулу схватили по приказу короля Венгрии Матиаса Корвина, сына Хуньяди. Матиас не забыл старой вражды Влада со своим отцом. Двенадцать лет князь Валахии просидел в венгерской темнице.

Воспользовавшись этим, турки посадили на трон принца Раду по прозвищу Красавчик — младшего брата Дракулы. Освободившись из заключения, Влад обнаружил, что никому не нужен, и на родине его никто не ждет. Он поступил на службу в венгерскую армию и отправился в поход на турок. Одержав новые победы он двинул армию на Тырговиште, захватил город и в третий раз объявил себя князем Валахии, независимым ни от Османов, ни от Венгрии. Но сразу после этого был убит своим слугой, которого подкупили то ли турки, то ли венгры.