«Кровавый клоун»: Медведев рассказал, какая участь ждет Зеленского Медведев: Зеленского ждет печальная участь

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президента Украины Владимира Зеленского ждет печальная участь, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ. По его словам, нынешний украинский лидер войдет в историю как кровавый клоун, сообщает ТАСС.

Что касается этого персонажа (Владимира Зеленского. — NEWS.ru.), то его участь, безусловно, печальна — в истории своей страны, в истории мировой он останется как кровавый клоун, —- заявил Медведев.

Он отметил, что Зеленский запомнится лишь благодаря известным публикациям и тем, что «филигранно отдельными частями тела играл на фортепиано». Медведев подчеркнул, что украинский лидер не принес ничего хорошего своему народу.

Также Медведев заявлял, что процесс исчезновения Украины с карты мира не остановить. По его словам, сейчас сложно сказать, чем он закончится. Но лучшее доказательство этих тенденций — события в зоне СВО. Зампред Совбеза РФ не исключил, что для достижения целей специальной военной операции России может потребоваться дойти до Киева.

В то же время он назвал русских и украинцев одним народом. Медведев подчеркнул, что «эти народы тысячу лет были вместе», несмотря на языковые особенности. При этом замглавы Совета безопасности подчеркнул, что называть их «братскими» стали только в XX веке после разрушения СССР.