«Кровавый клоун был разгромлен»: в ГД высказались об освобождении Курщины Слуцкий: Зеленский был разгромлен в Курской области и лишился козырей

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Освобождение Курской области от украинской армии стало не только ожидаемым провалом Киева, но и еще одним козырем Москвы в переговорном процессе, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский хотел выбить для себя преимущество в рамках диалога, но лишь потерпел поражение и ослабил свои силы на остальных участках фронта, передает корреспондент NEWS.ru.

Отчаянная авантюра кровавого клоуна ценой в десятки тысяч жизней солдат ВСУ и иностранных наемников провалилась. Укрофюрер грезил о торге и размене территорий на переговорах. Но вместо этого был разгромлен в курском приграничье и ослаблен на остальных участках фронта, − высказался депутат.

Однако украинский лидер решил перекрыть эту повестку в информационном поле «исторической встречей» с главой США Дональдом Трампом в Риме, где он говорил о мире, считает Слуцкий. Но главным препятствием на пути к этому и является сам Зеленский, подчеркнул парламентарий. Он напомнил о зверствах, которые вытворяли ВСУ в Курской области. Рано или поздно Киев ответит за все военные преступления, а у президента Украины уже не осталось «карт на руках», резюмировал депутат.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Россия достигла переломного момента спецоперации после освобождения Курской области. По его мнению, это поражение ВСУ «сломает хребет» украинской армии и приблизит победу ВС РФ.