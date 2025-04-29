«Кровавые выродки»: Медведев о выполнении всех задач СВО на Украине Медведев: СВО должна закончиться победой РФ и уничтожением правительства Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

СВО на Украине должна закончиться победой РФ и уничтожением нынешнего правительства в Киеве, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на марафоне «Знание. Первые» в Музее Победы. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, судьба украинского государства — это вопрос будущего.

Надо завершить победой специальную военную операцию на Украине. И надо уничтожить киевский неонацистский режим. Но именно режим, а не государство, чья судьба — это вопрос будущего, если эти кровавые выродки или фрики безголовые что-то говорят, то далеко не всегда они это говорят от имени украинского народа, — подчеркнул Медведев.

До этого заместитель председателя Совбеза сообщил, что российская армия продолжает громить ВСУ на других направлениях после освобождения Курской области. Медведев убежден, что российские войска должны стереть «нацистскую мразь» с лица земли.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что в перемирии между Москвой и Киевом кроется политическая ловушка. По его словам, российский президент Владимир Путин захватил лидерство в качестве миротворца, а его украинский коллега Владимир Зеленский может попытаться перехватить соответствующую инициативу и предложить более длительное перемирие, которое, однако, может стать невыгодным для России.