«Кровавые провокации»: в ГД назвали скрытый мотив взрыва машины в Балашихе Лидер СРЗП Миронов: Киев хотел сорвать переговоры взрывом авто в Балашихе

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На месте взрыва в Балашихе

Украина устроила взрыв машины в Балашихе и убийство заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика для срыва переговоров России и США, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, Киев готов пойти на любые провокации, мешающие достижению мирного соглашения.

Не нужно быть ясновидящим, чтобы не понимать, что этот теракт — дело рук украинских спецслужб, а фактически террористов. Отмечу, что дата сегодняшнего теракта была выбрана специально — под очередной раунд российско-американских переговоров в Москве по урегулированию конфликта на Украине. В Киеве никакого урегулирования не хотят и всячески пытаются этому помешать, не гнушаясь кровавыми провокациями, — сказал Миронов.

Он добавил, что однажды России придется приступить к ликвидации «одиозных главарей киевского режима», иначе мирные соглашения не гарантируют безопасность гражданам России. По словам лидера СРЗП, после окончания боевых действий украинские террористы должны понести ответственность за совершенные ими преступления.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что инцидент с подрывом автомобиля в Балашихе следует рассматривать как террористический акт. По его мнению, основная версия связана с действиями украинских спецслужб, которые могли целенаправленно ликвидировать военнослужащего. Также он не исключил, что следствие будет отрабатывать и другие версии произошедшего.