«Кровавое преступление»: Захарова об убийстве военкора «Известий» Захарова назвала «кровавым преступлением» убийство журналиста Еремина в зоне СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Россия расценивает убийство журналиста «Известий» Семена Еремина как еще одно подтверждение террористической сущности украинской власти, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, Москва требует осуждения этого «кровавого преступления» от мирового сообщества.

Расцениваем это целенаправленное и хладнокровное убийство журналиста как очередное подтверждение уродливой террористической сущности режима Зеленского, открывшего настоящую охоту на российских представителей массмедиа, — заявила Захарова.

Она добавила, что деятельность этих журналистов раскрывает перед миром правду о преступлениях Киева. Захарова подчеркнула, что это «кровавое преступление» нельзя рассматривать иначе как акт мести за честное выполнение журналистского долга.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования родным и близким погибшего корреспондента «Известий» Семена Еремина. По словам главы республики, ему тяжело осознавать случившееся. Пушилин отметил, что Еремин одним из первых с российскими подразделениями зашел в Мариуполь и Волноваху.

19 апреля газета «Известия» сообщила о гибели военкора Семена Еремина в зоне спецоперации. Он работал на этой должности с 2017 года. Также Еремин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.