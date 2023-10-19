«Крокодиловы слезы»: Медведев оценил отношение Украины к Израилю Медведев: Киев отчаянно ревнует к Израилю и напуган уменьшением помощи

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Украина «отчаянно ревнует к Израилю» и напугана перспективой получить меньше оружия и финансов от Запада, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье, опубликованной изданием «Известия». По его мнению, Киев в настоящее время «проливает крокодиловы слезы».

Политик подчеркнул, что европейские руководители в ситуации, когда конфликт Израиля и палестинцев обострился, закрывают глаза на очевидные факты и «пытаются залакировать кровь и смерть на обеих сторонах <...> красивыми пустыми словами».

Не отстает от них и Киев, напуганный перспективой получать все меньше оружия и финансовой помощи, когда кукловодам станет «самим нужнее». Он отчаянно ревнует к Израилю, клянчит и проливает крокодиловы слезы, — отметил зампред Совбеза РФ.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что решить ближневосточную проблему поможет создание полноценного Палестинского государства. Он подчеркнул, что в настоящее время акторы конфликта и их союзники преследуют военные цели и не заинтересованы в быстром достижении мирного решения проблемы. По мнению политика, альтернативой миру может стать развитие противостояния с применением ядерного оружия.