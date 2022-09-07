«Кризис демократии»: Захарова о назначении Трасс премьер-министром Британии Захарова сочла назначение Трасс премьер-министром Британии признаком кризиса

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Лиз Трасс

Назначение Лиз Трасс премьер-министром Великобритании является отражением кризиса британской демократии, заявила в интервью ТАСС представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это решение не имеет отношения к прямому выбору британцев из-за доминирования там системы косвенных выборов.

Иногда задаешься вопросом: неужели в странах с большим населением и длительными демократическими традициями нет людей, которые бы достойно, профессионально и умно представляли различные ветви власти? Возможно, это просто проблема отсутствия прямых выборов и кризис их трактовки демократии, — добавила Захарова.

Накануне Лиз Трасс вступила в должность премьера Великобритании, пообещав соотечественникам добиться роста экономики и справиться с последствиями энергетического кризиса, в котором «виновата» Россия. Также она пообещала заняться развитием инфраструктуры, созданием новых рабочих мест и добиться роста инвестиций.

Сообщается, что назначением нового премьера в Британии довольны не все. Согласно результатам соцопроса, «очень довольны» новым премьером только 4% населения, «относительно довольны» — 18%. А 67% опрошенных не надеются, что новое правительство будет в силах предотвратить падение уровня жизни в стране.