«Крепко держат вожжи»: в ГД нашли виновного в атаках Украины на ЗАЭС Шеремет: Украина атакует Запорожскую АЭС с одобрения властей США

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы Украины атакуют Запорожскую атомную электростанцию с одобрения американских властей, заявил РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. По его словам, Киев не может осуществить ни одно глобальное внешнее вмешательство без согласия на это Вашингтона.

То, что Украина без одобрения США самостоятельно, по своей инициативе атакует Запорожскую АЭС, звучит абсурдно. США крепко держат вожжи <...>, ни одно глобальное вооруженное внешнее вмешательство попросту невозможно провести без их согласования, — заявил Шеремет.

Депутат уверен, что англосаксы используют президента Украины Владимира Зеленского, чтобы реализовывать «трагические сценарии». По его словам, помимо прочего, США навязывают миру гонку вооружений, которая позволит им вернуть лидерство и установить однополярный мир.

Ранее руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом», депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа заявил, что последние атаки на Запорожскую атомную электростанцию, совершенные Вооруженными силами Украины, являются терроризмом на государственном уровне. Он подчеркнул, что в этом нет никаких сомнений.