Кремль заявил об отсутствии планов награждать Токаева орденом Невского

Фото: Гавриил Григоров/фотохост-агентство ТАСС

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

У Кремля не было намерений вручать президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву орден Александра Невского, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Telegram-канал «Подъем». Ранее в СМИ появилась информация, что казахстанский лидер сам отказался от награды. Отмечалось, что Токаев якобы решил отказаться от получения каких-либо орденов до окончания своего президентского срока.

Я не знаю, откуда эта информация, потому что никакого награждения и не планировалось. В планах такого не было, — сказал Песков.

Токаев ранее сообщил, что Казахстан будет соблюдать все санкции, наложенные странами Запада на Россию. Он рассказал, что если республика не будет следовать антироссийским рестрикциям, то против Нур-Султана будут введены вторичные ограничительные меры. Несмотря на это, работа с Москвой будет продолжена, добавил Токаев.