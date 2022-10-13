Кремль заявил об отсутствии контактов с Европой по газу Песков сказал, что у РФ сейчас нет контактов по газу с европейскими партнерами

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Фактически у России сейчас нет никаких контактов по газу с Европой, заявил в разговоре с журналистами пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. По его словам, после терактов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» европейцы лишились возможности приобретать отечественное топливо, передает ТАСС. Как заметил Песков, им приходится закупать американский сжиженный природный газ (СПГ).

Фактически контактов с европейскими партнерами у РФ сейчас нет, — подчеркнул представитель Кремля.

Также Песков рассказал, как президент Турции Реджеп Эрдоган отреагировал на предложение своего российского коллеги создать газовый хаб в Турции. Песков заверил, что политик встретил эту инициативу с большим интересом. Они с Путиным уже дали ряд поручений по этому вопросу.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что президенты обсуждали зерновую сделку. Стороны в ближайшее время могут определить список беднейших государств, куда в рамках соглашения должно пойти зерно. Об Украине Путин и Эрдоган не говорили, заключил Песков.

Президент РФ предложил создать в Турции газовый хаб для эффективного регулирования цен. При этом российский лидер назвал заоблачной нынешнюю стоимость голубого топлива.

Также Путин предложил построить еще одну газотранспортную систему, соединяющую Россию и Турцию.