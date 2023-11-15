В Кремле расстроились из-за попыток Финляндии отдалиться от России Песков: Россия сожалеет о решении Хельсинки ограничить движение на границе

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Кремль глубоко сожалеет, что Финляндия выбрала путь сознательного дистанцирования от добрососедских отношений с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал намерение Хельсинки ограничить движение на границе государств. По словам министра внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, власти уже начали «подготовительные работы».

Мы глубоко сожалеем в связи с тем, что руководство Финляндии выбрало путь по сознательному дистанцированию от прежнего доброго уровня и характера наших двусторонних отношений, — заявил Песков.

Рантанен уточнила, что финское законодательство предусматривает возможность полного или частичного перекрытия погранпунктов. Глава ведомства добавила, что сейчас МВД будет выяснять, на какие действия хватит юридических возможностей страны. После этого предложение направят в правительство.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо также заявил, что страна может закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Причиной был назван усилившийся поток мигрантов с Ближнего Востока. По словам главы кабмина, так правительство заботится о безопасности границы.