Песков: общество не вернется в ситуацию 2000-х после трагедии в Дагестане Песков: общество в РФ и Дагестане не поддерживает террористические проявления

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Дмитрий Песков

Российское общество не вернется в ситуацию начала 2000-х после трагедии в Дагестане, поскольку не поддерживает терроризм, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, на данный момент общество «абсолютно консолидировано».

Нет. Сейчас другая Россия. Общество абсолютно консолидировано, и подобное преступное террористическое проявление, как то, которое мы увидели в Дагестане вчера, оно не поддерживается обществом ни в самой России, ни в Дагестане, — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее назвала ответственных за теракт в республике. По ее словам, преступление было спланировано врагами России, которые находятся за границей. Матвиенко убеждена, что целью ответственных за теракт было посеять раздор и взорвать российское общество изнутри. Председатель верхней палаты парламента также выразила соболезнования родным и близким погибших и раненых.

Китай ранее присоединился к странам, которые направили слова поддержки семьям жертв теракта в Дагестане. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что республика выступает против любых форм террористических атак на полицию и мирных жителей в регионе.