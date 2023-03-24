Кремль уличил США в попытках вмешаться во внутренние дела Белоруссии Песков: США вмешиваются во внутренние дела других стран, включая Белоруссию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

США предпринимают попытки вмешаться во внутренние дела других стран, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это касается в том числе и Белоруссии, что требует внимания в том числе со стороны России.

Безусловно, Соединенные Штаты продолжают фактически прямое и косвенное вмешательство во внутренние дела разных государств, включая Белоруссию, — заявил Песков.

По его словам, намерение США назначить в ближайшее время спецпредставителя по взаимодействию с оппозиционными силами Белоруссии — это «не что иное, как вмешательство во внутренние дела». Песков подчеркнул, что Кремль уверен в силе Белоруссии противостоять подобным шагам, однако они требуют внимания.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне планируют назначить специального посланника по Белоруссии для проведения контактов с представителями оппозиции. Он не назвал ни сроков кадрового назначения, ни имени того, кто может занять этот пост. В ответ на это зампредседателя верхней палаты белорусского парламента Валерий Бельский предположил, что Вашингтон пытается «раскачать ситуацию».