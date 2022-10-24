Кремль сообщил о подготовке встречи лидеров России, Азербайджана и Армении

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В настоящее время идет подготовка к трехсторонней встрече с участием президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна. При этом точная дата и место встречи пока не определены. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Саммит готовится. О дате и месте сообщим дополнительно, — сказал Песков.

Кроме того, на сайте МИД РФ опубликовано заявление официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о том, что Владимир Путин пригласил Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Россию на трехсторонний саммит. По словам Захаровой, на саммите главы государств смогут обсудить весь комплекс трехсторонних и двусторонних вопросов.

Ранее сообщалось, что Путин в ходе саммита стран СНГ предложил Алиеву и Пашиняну встретиться в России. По его словам, они могут сами согласовать дату и выбрать для проведения переговоров Москву, Санкт-Петербург, Сочи или любой другой город. Путин также подчеркнул, что российская сторона всегда искренне стремилась урегулировать любые конфликты, в том числе в Карабахе.