Кремль сообщил о планах прямой линии Путина Песков: точной даты прямой линии Путина пока нет

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Президент России Владимир Путин

Точной даты проведения прямой линии президента РФ Владимира Путина пока нет, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что прямая линия может состояться 8 июня.

Пока точной даты нет, — сказал Песков.

14 апреля Песков сообщал, что прямая линия с президентом в текущем году состоится, но точные сроки ее проведения пока не определены. На тот момент в СМИ со ссылкой на источники в Гостином Дворе, где обычно проводилось мероприятие, курсировали слухи, что традиционное ежегодное общение Путина с россиянами в прямом эфире может состояться в первой половине июня.

В феврале Песков сообщал, что формат прямой линии с Путиным сохранится. Представитель Кремля подчеркивал, что мероприятие по-прежнему остается на повестке дня, поскольку такой формат востребован.

Ранее Песков раскрыл подробности поездки Путина в ЛНР и Херсонскую область. Пресс-секретарь президента сообщил, что глава государства посещал штабы российских войск в новых регионах 17 апреля. Песков также объяснил, что Путин поздравил военных с Пасхой и преподнес им в подарок иконы, поскольку праздник, по словам спикера Кремля, отмечается на протяжении 40 дней.