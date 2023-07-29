Кремль анонсировал заявление по Украине Песков: по итогам встречи с лидерами Африки готовится заявление по Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что по итогам встречи с африканскими лидерами готовится краткое заявление по Украине, передает РИА Новости. Деталей он не раскрыл, однако отметил, что документ опубликуют сразу после согласования.

По итогам этой встречи сейчас готовится краткое заявление совместное, которое, как только будет согласовано, сразу будет выпущено, — сказал Песков.

Он добавил, что встреча с африканскими лидерами закончилась около двух часов ночи. По словам Пескова, дискуссия по Украине шла в закрытом режиме.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия отвела войска из-под Киева по просьбе Украины. Во время встречи с главами делегаций африканских государств по украинской проблематике он отметил, что это было сделано, чтобы создать условия для заключения мирного договора, однако украинская сторона отказалась от прежних договоренностей.

Путин также заявил, что власти Украины весной 2022 года отказались от переговоров с Россией, несмотря на готовность Москвы обсуждать условия, теперь миротворческий процесс полностью зависит от Киева. Поэтому, как отметил глава государства, сейчас «мяч полностью на их стороне».