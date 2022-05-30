Путин: Россия готова выпустить зерно из украинских портов Россия готова экспортировать сельхозпродукцию после снятия санкций

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Россия готова содействовать беспрепятственному вывозу зерновых культур, которые в данный момент заблокированы в портах Украины, заявил президент Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, говорится в сообщении на сайте Кремля. Глава государства добавил, что Москва готова экспортировать удобрения и сельскохозяйственную продукции в «существенном» объеме в случае отмены антироссийских санкций.

Владимир Путин отметил готовность российской стороны содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами. Это касается и вывоза зерновых из украинских портов, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон не рассматривает возможность смягчения санкций в отношении РФ в обмен на содействие в вывозе зерна с Украины. Она подчеркнула, что санкции не препятствуют поставкам сельскохозяйственной продукции из России и Украины.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не приемлет обвинений Запада в блокировании поставок зерна с Украины. Причиной блокады, по словам Пескова, стали принятые этими западными странами решения, и они должны быть отменены.