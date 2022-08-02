В Кремле ответили на приглашение Таиланда на АТЭС Песков заявил, что Путин примет приглашение Таиланда на саммит АТЭС

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

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Москва с удовольствием примет приглашение на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре, формат участия в нем президента России Владимира Путина будет определен ближе ко времени встречи, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, РФ участвует в работе АТЭС и придает большое значение этому объединению.

Мы, безусловно, с удовольствием это приглашение получим. <...> Ближе к моменту проведения мероприятия уже примем решение о том, в каком формате будет наиболее целесообразно принять участие, — сказал Песков.

Ранее посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават заявил, что Таиланд с нетерпением ждет участия Путина в саммите. По его словам, визит российского лидера может стать памятным событием в рамках 125-летия установления дипотношений между двумя странами. Он пообещал, что официальное приглашение Путину будет выслано в ближайшее время.

Саммит АТЭС в Бангкоке намечен на ноябрь текущего года. Председательство на форуме будет осуществлять Таиланд. В следующем году оно перейдет к США.