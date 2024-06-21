Кремль раскрыл планы Путина в День памяти и скорби Путин 22 июня возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: Kremlin.ru/Станислав Красильников, РИА Новости

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин 22 июня примет участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти и скорби, сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер, в частности, возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

В 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны глава государства также возложит цветы к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы», — сказано в сообщении.

День памяти и скорби в России на государственном уровне отмечают с 1996 года. На госучреждениях приспускают флаги, на других зданиях вывешиваются флаги с траурными лентами. В течение всего дня по ТВ и радио запрещены развлекательные программы.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что следователи собрали доказательства планов нацистской Германии истребить советский народ в период Великой Отечественной войны. По его словам, к такому выводу позволил прийти анализ имеющихся материалов.

Бастрыкин назвал полученную информацию вопиющей. В качестве примеров он привел убийство в 1941 году более 500 пациенток Лотошинской областной психиатрической больницы и массовый расстрел жителей деревни Хацунь в Брянской области.