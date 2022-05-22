Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме

Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин станет участником Евразийского экономического форума, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что глава государства примет участие в мероприятии в режиме видеоконференции, пишет РИА Новости. Мероприятие пройдёт 27 мая в столице Киргизии Бишкеке.

Да, — ответил представитель Кремля на вопрос о том, будет ли участвовать Путин на Евразийском форуме.

Ранее сообщалось, что российский президент отказался от очного участия в Евразийском экономическом форуме. Такое же решение принял белорусский глава Александр Лукашенко и армянский премьер-министр Никол Пашинян.

До этого глава Индонезии Джоко Видодо заявил, что Путин и украинский лидер Владимир Зеленский были приглашены на саммит G20. Мероприятие пройдёт в ноябре на острове Бали. Зеленский сообщил, что провёл переговоры с президентом Индонезии, поблагодарив его за приглашение на саммит «Большой двадцатки». Российский президент также провёл телефонные переговоры с Видодо 28 апреля, на которых были обсуждены в том числе вопросы участия в саммите.