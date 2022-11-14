Песков: разговор Путина и Эрдогана могут согласовать за несколько часов Песков: разговор Путина и Эрдогана пока не планируется

Фото: kremlin.ru

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Разговор президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом пока не планируется, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что такая беседа может быть согласована в течение нескольких часов, передает РИА Новости. По словам Пескова, у глав двух государств есть множество вопросов для обсуждения.

Журналисты спросили пресс-секретаря президента РФ, будут ли политики обсуждать зерновую сделку. Он ответил, что у Путина и Эрдогана есть много тем для обсуждения.

Много вопросов, — заметил Песков.

Ранее Эрдоган заявил о намерении в ближайшее время провести переговоры с Путиным. Также он надеется обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским позицию Киева по мирным переговорам с РФ и посредничеству Анкары в этом вопросе.

По словам Эрдогана, на переговорах с Путиным он хочет узнать, какие шаги планирует предпринять российская сторона для урегулирования конфликта на Украине.