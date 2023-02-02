Кремль отреагировал на назначение сына Силуанова в департамент «Аэрофлота» Песков: в назначении сына Силуанова в департамент «Аэрофлота» конфликта интересов нет

Фото: kremlin.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает, является ли назначенный главой нового департамента регионального развития в компании «Аэрофлот» Алексей Силуанов родственником министра финансов России Антона Силуанова. При этом он уточнил, что «Аэрофлот» не подчиняется Минфину, а потому никакого конфликта интересов здесь нет, передает РИА Новости.

Я не располагаю, честно говоря, информацией, сын ли это Антона Силуанова. Это, наверное, вопрос скорее корпоративный. Но дело в том, что это же компания отдельная, «Аэрофлот», это не подведомственная Минфину организация, поэтому кто бы это ни был, никакого там конфликта интересов нет, — сказал Песков.

Ранее РБК со ссылкой на свои источники сообщило, что Алексей Силуанов стал главой нового департамента регионального развития в компании «Аэрофлот». До этого он работал в департаменте планирования и развития парка воздушных судов авиакомпании.

Алексей Силуанов закончил Финансовый университет при правительстве. В 2017 году защитил кандидатскую диссертацию году по теме «Тенденции развития мирового рынка авиализинга». Проработал в авиационной отрасли более девяти лет, из них более семи лет — в «Аэрофлоте».