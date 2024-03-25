В Кремле рассказали о помощи других стран в расследовании теракта в Москве Песков: РФ не сотрудничает с другими странами в расследовании теракта в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Последствия пожара в «Крокус сити холле» в Красногорске

Российские спецслужбы расследуют теракт в «Крокус Сити Холле» самостоятельно без помощи других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в данное время никакой речи о зарубежной помощи не идет.

Наши службы работают самостоятельно. Здесь сейчас ни о какой помощи речи не идет, — сказал Песков.

Также представитель Кремля сообщил, предупреждал ли Вашингтон Москву о готовящемся теракте. Он пояснил, что данные разведки предоставляются по каналам спецслужб, эта информация не разглашается.

Песков также сообщил, что президент России Владимир Путин во второй половине дня 25 марта проведет совещание, на нем обсудят меры, принимаемые после теракта в «Крокус сити холле». Он уточнил, что совещание может пройти «в открытом режиме». В нем будут участвовать главы Москвы и Подмосковья, а также руководители силового и социального блоков.

Ранее сообщалось, что в ходе операции спецслужб и правоохранительных органов всего были задержаны 11 человек, в том числе четверо мужчин, подозреваемых в непосредственном участии в осуществлении теракта в «Крокусе». Личности последних установлены, они были пойманы в Белгородской области. Сейчас они арестованы на два месяца, об остальных официальной информации не поступало.