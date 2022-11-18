Кремль призвал найти того, кто стоит за диверсией на «Северных потоках»

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Авария на «Северных потоках»

В Кремле положительно оценивают выводы Швеции, согласно которым на «Северных потоках» произошла диверсия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он призвал не останавливаться на этом и найти ответственного за подрывы, передает РИА Новости.

Сам тот факт, что уже стали поступать данные в пользу подтверждения диверсионного акта или террористического акта, лишний раз подтверждает ту информацию, которая была и есть у российской стороны. Важно не останавливаться, важно найти того, кто стоит за этим подрывом, — подчеркнул Песков.

Ранее шведский прокурор Матс Юнгквист, ответственный за расследование ЧП на газовых объектах, заявил, что взрывы на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли в результате саботажа. По словам прокурора, в результате осмотра газопроводов эксперты нашли посторонние предметы. В них содержатся остатки взрывчатого вещества.

До этого российский посол в США Анатолий Антонов говорил, что подрыв «Северных потоков» был нацелен на полное разрушение энергетических связей между Россией и Европой. После диверсии в ЕС вынуждены выбирать дорогостоящие альтернативы, отметил он.