Кортеж Путина прибыл во дворец в Ханое и попал на видео Кремль показал кадры прибытия Путина в президентский дворец Вьетнама

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин

Российский лидер Владимир Путин прибыл в президентский дворец во вьетнамском Ханое, соответствующие кадры распространила пресс-служба Кремля. Президента РФ встретил глава Социалистической Республики Вьетнам То Лам.

Главы государств обменялись рукопожатием и дружескими объятиями. После этого на площади перед дворцом прошла церемония официальной встречи. Затем Путин и То Лам проведут совместную фотосессию и российско-вьетнамские переговоры.

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Накануне стало известно, что Путин прилетел во Вьетнам в рамках государственного визита. Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Ханоя вечером 19 июня.

Путин проведет в стране переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама. В частности, он обсудит актуальные темы с президентом, генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии, премьер-министром правительства и председателем Национального собрания.

До этого российский лидер выразил благодарность Ханою за участие в поиске мирного пути для урегулирования украинского кризиса. Он также отметил дух и характер двусторонних отношений между Россией и Вьетнамом.