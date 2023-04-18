Кремль не раскрыл имена лидеров, которые могут приехать на ПМЭФ Песков заявил, что в Кремле работают над приглашениями иностранных лидеров на ПМЭФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

XXIV Петербургский международный экономический форум

Кремль работает над приглашением иностранных лидеров на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он добавил, что пока не станет раскрывать имен возможных гостей.

Есть определенные наработки. Сейчас верстается программа, и как раз ведется работа с гостями. Как только она будет финализирована, мы, как всегда, вас проинформируем, — заявил Песков.

ПМЭФ пройдет в 2023 году 14–17 июня. В пленарном заседании форума традиционно принимает участие президент Владимир Путин. Как уже говорил глава государства, одной из ключевых тем на форуме станет рынок труда.

В 2022 году ПМЭФ прошел с 15 по 18 июня, в нем приняли участие 14 тысяч человек из 130 стран. Как указывают организаторы форума, он подтвердил статус мировой площадки обсуждения глобальных вопросов мирового устройства, что особенно важно в условиях растущей многополярности.

Ранее Песков отмечал, что многие бизнесмены, представляющие недружественные государства, проявляют интерес к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). При этом он не стал называть их имена, отметив, что этих предпринимателей «живьем съедят».